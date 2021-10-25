В Удмуртии зарегистрировали 128 природных пожаров в 2021 году
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Об этом пишет интернет-издание «Сусанин».
Как уточняется, за 2021 год в регионе зафиксировали 128 природных пожаров на площади 163,3 га. При этом на территории лесного фонда произошло 122 пожара, площадь возгораний составила 75,9 га.
Общая площадь 32 полевых пожаров — около 195 га.
Самым крупным инцидентом стал пожар в национальном парке «Нечкинский». Возгорание произошло 17 мая, а ликвидировать его смогли лишь 20 мая. Общая площадь горения составила 87 га.
Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.