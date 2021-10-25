В Удмуртии зарегистрировали 128 природных пожаров в 2021 году

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В Удмуртии объявили о закрытии пожароопасного сезона 2021 года. Как сообщили в пресс-службе Минприроды республики, регион начал готовиться к новому сезону.
В Удмуртии зарегистрировали 128 природных пожаров в 2021 году
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Об этом пишет интернет-издание «Сусанин».

Как уточняется, за 2021 год в регионе зафиксировали 128 природных пожаров на площади 163,3 га. При этом на территории лесного фонда произошло 122 пожара, площадь возгораний составила 75,9 га.

Общая площадь 32 полевых пожаров — около 195 га.

Самым крупным инцидентом стал пожар в национальном парке «Нечкинский». Возгорание произошло 17 мая, а ликвидировать его смогли лишь 20 мая. Общая площадь горения составила 87 га.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.

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