В Нижегородской области объявили шорт-лист премии «Болдинская осень»

Короткая ссылка
В Нижегородской области объявили шорт-лист литературной премии «Болдинская осень».
В Нижегородской области объявили шорт-лист премии «Болдинская осень»
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

В короткий список в номинации «Проза» вошли работы Алёны Белоусенко, Алины Гребешковой, Андрея Гоголева, Евгении Казанцевой, Михаила Калашникова, Марии Ким и Надежды Лаевской.

На победу в категории «Поэзия» претендуют Евгения Джен Баранова, Зарина Бикмуллина, Арина Буковская, Елизавета Долкова, Надежда Князева, Полина Корицкая, Сергей Скуратовский.

Имена лауреатов объявят на церемонии вручения 2 октября.

Ранее, как сообщал портал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова назвала самый популярный жанр литературы в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить