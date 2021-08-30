В Нижегородской области объявили шорт-лист премии «Болдинская осень»

В Нижегородской области объявили шорт-лист литературной премии «Болдинская осень».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

В короткий список в номинации «Проза» вошли работы Алёны Белоусенко, Алины Гребешковой, Андрея Гоголева, Евгении Казанцевой, Михаила Калашникова, Марии Ким и Надежды Лаевской.

На победу в категории «Поэзия» претендуют Евгения Джен Баранова, Зарина Бикмуллина, Арина Буковская, Елизавета Долкова, Надежда Князева, Полина Корицкая, Сергей Скуратовский.

Имена лауреатов объявят на церемонии вручения 2 октября.

Ранее, как сообщал портал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова назвала самый популярный жанр литературы в России.