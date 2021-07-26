Умер профессор Московской консерватории Владимир Сканави

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Заслуженный артист России Владимир Сканави, пианист и профессор Московской консерватории, скончался на 80-м году жизни.
Умер профессор Московской консерватории Владимир Сканави
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на консерваторию.

«Он умер, это было вчера, у него была долгая болезнь», — сообщили в учреждении.

Отмечается, что Сканави был профессором Московской государственной консерватории имени Чайковского, с 1991 года преподавал на кафедре камерного ансамбля и квартета.

В июне сообщалось, что заслуженный артист России, пианист и профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев умер на 74-м году жизни.

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