Умер профессор Московской консерватории Владимир Сканави

Заслуженный артист России Владимир Сканави, пианист и профессор Московской консерватории, скончался на 80-м году жизни.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на консерваторию.

«Он умер, это было вчера, у него была долгая болезнь», — сообщили в учреждении.

Отмечается, что Сканави был профессором Московской государственной консерватории имени Чайковского, с 1991 года преподавал на кафедре камерного ансамбля и квартета.

В июне сообщалось, что заслуженный артист России, пианист и профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев умер на 74-м году жизни.