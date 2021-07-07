В Росгидромете рассказали о продолжительности жары в Подмосковье

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, как долго в Московской области продлится жара.

«Жара в Подмосковье продлится до следующего вторника, может быть, до среды. Самые высокие температуры — местами до +30—33 °С — ожидаются в субботу, воскресенье, понедельник. Ночные температуры на этой неделе +18...+20 °С», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, со среды, 7 июля, температура начнёт постепенно повышаться — на 1—1,5 °С.

Однако уже на следующей неделе погода ожидается облачная, за счёт чего сильная жара спадёт.

«Но всё равно будут достаточно высокие температуры, будет выше нормы», — добавил Варакин.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.