В России за сутки потушили 51 лесной пожар

В России лесопожарные службы за сутки потушили 51 природный пожар на площади более 559 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

РИА Новости

«За прошедшие сутки, 27 мая, в России ликвидирован 51 лесной пожар на площади 559 га», — цитирует РИА Новости сообщение. Отмечается, что к полуночи 28 мая на территории России действовали 32 лесных пожара на площади 4524 га. Максимальная площадь пожаров была зафиксирована в Тюменской области, где действовали 14 пожаров на площади 3148 га. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе потушены 90% природных пожаров.