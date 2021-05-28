В России за сутки потушили 51 лесной пожар
- РИА Новости
«За прошедшие сутки, 27 мая, в России ликвидирован 51 лесной пожар на площади 559 га», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что к полуночи 28 мая на территории России действовали 32 лесных пожара на площади 4524 га.
Максимальная площадь пожаров была зафиксирована в Тюменской области, где действовали 14 пожаров на площади 3148 га.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе потушены 90% природных пожаров.