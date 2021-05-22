В Тюменской области потушены 90% лесных пожаров
- © РИА Новости / Наталья Горшкова
«Тактика, которую мы выбрали в последние дни, принесла свои результаты», — сказал губернатор в видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Моор подчеркнул, что таких результатов удалось добиться благодаря слаженной работе региональных сил, МЧС России и сотрудников Авиалесоохраны.
«Прогноз такой: впереди нас ждут сухие дни с высокой температурой воздуха, а самое главное — по-прежнему очень ветреная погода», — добавил он, отметив, что «расслабляться пока рано».
Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали самый крупный лесной пожар площадью свыше 11 тыс. га в Тюменской области.