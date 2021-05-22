В Тюменской области потушены 90% лесных пожаров

В Тюменской области на данный момент потушены 90% природных пожаров, заявил губернатор региона Александр Моор.

«Тактика, которую мы выбрали в последние дни, принесла свои результаты», — сказал губернатор в видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Моор подчеркнул, что таких результатов удалось добиться благодаря слаженной работе региональных сил, МЧС России и сотрудников Авиалесоохраны.

«Прогноз такой: впереди нас ждут сухие дни с высокой температурой воздуха, а самое главное — по-прежнему очень ветреная погода», — добавил он, отметив, что «расслабляться пока рано».

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали самый крупный лесной пожар площадью свыше 11 тыс. га в Тюменской области.