В Тюменской области ликвидировали пожар площадью более 11 тысяч га

Пожарные ликвидировали самый крупный лесной пожар площадью свыше 11 тыс. га в Тюменской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.

«В Ярковском районе Тюменской области ликвидировано два лесных пожара: самый крупный — на площади 11 211,5 га и второй — 5276,46 га», — говорится в заявлении.

В ликвидации двух пожаров в Ярковском районе принимали участие 253 человека и 29 единиц вездеходной техники.

Ранее сообщалось, что к тушению лесных пожаров в Тюменской области подключились военные.