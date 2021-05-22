В Тюменской области ликвидировали пожар площадью более 11 тысяч га

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Пожарные ликвидировали самый крупный лесной пожар площадью свыше 11 тыс. га в Тюменской области.
В Тюменской области ликвидировали пожар площадью более 11 тысяч га
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.

«В Ярковском районе Тюменской области ликвидировано два лесных пожара: самый крупный — на площади 11 211,5 га и второй — 5276,46 га», — говорится в заявлении.

В ликвидации двух пожаров в Ярковском районе принимали участие 253 человека и 29 единиц вездеходной техники.

Ранее сообщалось, что к тушению лесных пожаров в Тюменской области подключились военные.

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