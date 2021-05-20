Военные помогают в борьбе с крупными лесными пожарами в Тюменской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Уточняется, что инженерная машина разграждения, которая преграждает путь огню, проходит участок вдоль Транссибирской магистрали.
Неподалёку расположен крупный посёлок Богандинский, в котором огонь уничтожил 25 дачных домов. С воздуха наземную группировку поддерживают вертолёты авиации МЧС.
Помогают в тушении пожаров курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ТВВИКУ).
«У нас в настоящее время при ухудшении, если будет, обстановки, будет ещё четыре инженерные машины разграждения и около 150 курсантов с необходимым снаряжением», — заявил начальник учебного заведения Дмитрий Евмененко.
Ранее в ХМАО прокомментировали ситуацию с лесными пожарами, передавало агентство URA.RU.