Военные помогают в борьбе с крупными лесными пожарами в Тюменской области

В Тюменской области зафиксировано более 60 очагов лесных пожаров. К их тушению подключились военные, задействовав машину разграждения и авиацию.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Уточняется, что инженерная машина разграждения, которая преграждает путь огню, проходит участок вдоль Транссибирской магистрали.

Неподалёку расположен крупный посёлок Богандинский, в котором огонь уничтожил 25 дачных домов. С воздуха наземную группировку поддерживают вертолёты авиации МЧС.

Помогают в тушении пожаров курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ТВВИКУ).

«У нас в настоящее время при ухудшении, если будет, обстановки, будет ещё четыре инженерные машины разграждения и около 150 курсантов с необходимым снаряжением», — заявил начальник учебного заведения Дмитрий Евмененко.

Ранее в ХМАО прокомментировали ситуацию с лесными пожарами, передавало агентство URA.RU.