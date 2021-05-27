Международный балетный фестиваль пройдёт 8—9 июня в Москве

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Международный балетный фестиваль «Бенуа де ла Данс» пройдёт 8 — 9 июня на исторической сцене Большого театра в Москве. Мероприятие состоится при поддержке Минкультуры России.
Международный балетный фестиваль пройдёт 8—9 июня в Москве
  • © Пресс-служба

Об этом сообщает «Утро.ру».

На 8 июня запланирован гала-концерт с участием номинантов 2020 — 2021 года на приз «Бенуа де ла Данс». Также пройдёт награждение победителей.

9 июня состоится гала-концерт «Звёзды «Бенуа де ла Данс — лауреаты разных лет».

«Пожалуй, главное, что мне хотелось бы выделить, говоря о программе этого непростого года, в гала будут представлены работы, созданные в период пандемии, а некоторые — специально для концертов Бенуа», — заявила артистический директор фестиваля Нина Кудрявцева-Лури.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский театр оперы и балета представил программу Дягилевского фестиваля.

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