Новая акция «День без турникетов» пройдёт 27—29 мая в Москве

Новая акция «День без турникетов» состоится 27—29 мая в Москве.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Программа включает экскурсии по столичным инновационным площадкам. В акции примут участие свыше 60 партнёров проекта, из них 29 — субъекты малого и среднего бизнеса.

Акция приурочена к Московской неделе предпринимательства.

«Майская акция посвящена развитию предпринимательства в столице. Участники получат возможность познакомиться с предприятиями малого и среднего бизнеса из разных сфер, что поможет им впоследствии сформировать собственную идею создания бизнеса или определиться с выбором профессии», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее, как сообщала НСН, более 120 тыс. человек приняли участие в городской акции «День без турникетов» за 8,5 года её существования.