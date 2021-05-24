Новая акция «День без турникетов» пройдёт 27—29 мая в Москве
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Программа включает экскурсии по столичным инновационным площадкам. В акции примут участие свыше 60 партнёров проекта, из них 29 — субъекты малого и среднего бизнеса.
Акция приурочена к Московской неделе предпринимательства.
«Майская акция посвящена развитию предпринимательства в столице. Участники получат возможность познакомиться с предприятиями малого и среднего бизнеса из разных сфер, что поможет им впоследствии сформировать собственную идею создания бизнеса или определиться с выбором профессии», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ранее, как сообщала НСН, более 120 тыс. человек приняли участие в городской акции «День без турникетов» за 8,5 года её существования.