В Москве оценили итоги акции «День без турникетов»
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Об этом сообщает НСН.
По её словам, партнёрами проекта стали более 260 организаций, в том числе крупные ИТ-компании.
«В прошлом году мы посвятили «День без турникетов» востребованным и перспективным профессиям. Одно из направлений — как раз информационные технологии. Желающие могли познакомиться с работой специалиста по машинному обучению, аналитика, разработчика, тестировщика», — отметила Сергунина.
Как ранее писали «Известия», количество вакансий в России уменьшилось на 2% по итогам I квартала 2021-го по сравнению с IV кварталом прошлого года.