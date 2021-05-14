В Москве оценили итоги акции «День без турникетов»

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Более 120 тыс. человек приняли участие в городской акции «День без турникетов» за 8,5 года её существования, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. За это время прошло более 2 тыс. экскурсий.
В Москве оценили итоги акции «День без турникетов»
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Об этом сообщает НСН.

По её словам, партнёрами проекта стали более 260 организаций, в том числе крупные ИТ-компании.

«В прошлом году мы посвятили «День без турникетов» востребованным и перспективным профессиям. Одно из направлений — как раз информационные технологии. Желающие могли познакомиться с работой специалиста по машинному обучению, аналитика, разработчика, тестировщика», — отметила Сергунина.

Как ранее писали «Известия», количество вакансий в России уменьшилось на 2% по итогам I квартала 2021-го по сравнению с IV кварталом прошлого года.

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