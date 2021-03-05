Синоптики прогнозируют небольшое похолодание в Петербурге

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По прогнозам синоптиков, в пятницу, 5 марта, в Санкт-Петербурге похолодает, температурный фон окажется ниже климатической нормы. Утром в городе было ­–8 °С.
Синоптики прогнозируют небольшое похолодание в Петербурге
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом пишет kp.ru.

«Синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит определять тыловая часть циклона с центром над Уралом. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт кратковременный снег, а температурные показатели окажутся примерно на градус ниже своей климатической нормы», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Днём в Санкт-Петербурге будет около –2...–4 °С, по Ленинградской области –1...–6 °С. Ветер ожидается северо-западный, 4—9 м/с.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане 5 марта.

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