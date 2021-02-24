Мартин Гор из Depeche Mode рассказал, что делает во время пандемии

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Основатель Depeche Mode Мартин Гор рассказал, что делает во время пандемии.
Мартин Гор из Depeche Mode рассказал, что делает во время пандемии
  • Reuters

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что переживает ограничения так же, как и все обычные люди.

«Мне лишь очень повезло с тем, что, в отличие от некоторых семей, что тупо сидели дома и почти ничего не делали, я, даже будучи в изоляции, много работал. У меня в доме своя студия, так что я не так сильно страдал, было чем заниматься», — сообщил Гор.

По его мнению, многим было гораздо тяжелее переносить ограничения, чем ему.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как перенесла коронавирусную инфекцию COVID-19.

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