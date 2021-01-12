Сейсмолог прокомментировал подземные толчки в Иркутской области

Сейсмолог Александр Гуляев прокомментировал подземные толчки в Иркутской области.

«Этот регион отличается повышенной сейсмической активностью. В Бурятии мы отмечали пятибалльное землетрясение, это ощутимо, но не угрожающе для нашей территории», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, там расположен горный пояс, разделяющий сибирскую и монгольскую плиты, по этой зоне происходят не очень сильные, но ощутимые землетрясения.

Со своей стороны, главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в беседе с НСН отметил, что, когда происходит землетрясение, возрастает вероятность, что произойдёт ещё землетрясение такой же силы.

«Вообще, вероятность повторения выше. Думаю, в ближайшие дни будут ещё повторные толчки магнитудой 5 и выше», — отметил он.

Эксперт добавил, что нет оснований говорить об учащении землетрясений в Забайкалье.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в шести муниципальных образованиях в Туве после землетрясения на севере Монголии.