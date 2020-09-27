Циклон «Кудзира» сформировался в Тихом океане и движется на Японию

Японские метеорологи сообщили о формировании в Тихом океане нового тропического шторма «Кудзира», получившего 13-й порядковый номер в текущем сезоне.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, в настоящее время циклон находится в районе острова-атолла Минамитори и движется на северо-запад в сторону главного острова Хонсю со скоростью 10 километров в час.

Скорость ветра в центре равна 18 метрам в секунду, при порывах — до 25 метров в секунду.

Специалисты ожидают, что шторм подойдёт к восточному побережью Хонсю к середине недели, принеся с собой осадки и усиление ветра.

Ранее в Японии в результате удара тайфуна «Хайшен» пропали без вести четыре человека, ещё 52 получили ранения.