В «Царское Село» вернули отреставрированную статую Геракла

На лестницу Камероновой галереи музея-заповедника «Царское Село» в Санкт-Петербурге вернули отреставрированную статую Геракла.

Об этом сообщает ФАН.

На протяжении девяти месяцев специалисты очищали поверхность экспоната от многочисленных атмосферных загрязнений, устраняли мелкие пробоины, вмятины и трещины.

Восстановленная статуя покрыта патиной.

Это первые реставрационные работы с момента установки скульптуры, которая появилась в музее в 1947 году. Статуя отлита из бронзы Василием Можаевым по приказу Екатерины II в 1788 году.

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