В «Царское Село» вернули отреставрированную статую Геракла

Короткая ссылка
На лестницу Камероновой галереи музея-заповедника «Царское Село» в Санкт-Петербурге вернули отреставрированную статую Геракла.
В «Царское Село» вернули отреставрированную статую Геракла
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

На протяжении девяти месяцев специалисты очищали поверхность экспоната от многочисленных атмосферных загрязнений, устраняли мелкие пробоины, вмятины и трещины.

Восстановленная статуя покрыта патиной.

Это первые реставрационные работы с момента установки скульптуры, которая появилась в музее в 1947 году. Статуя отлита из бронзы Василием Можаевым по приказу Екатерины II в 1788 году.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить