В «Царское Село» вернули отреставрированную статую Геракла
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
На протяжении девяти месяцев специалисты очищали поверхность экспоната от многочисленных атмосферных загрязнений, устраняли мелкие пробоины, вмятины и трещины.
Восстановленная статуя покрыта патиной.
Это первые реставрационные работы с момента установки скульптуры, которая появилась в музее в 1947 году. Статуя отлита из бронзы Василием Можаевым по приказу Екатерины II в 1788 году.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.