В Москве могут отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода

В Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.

Об этом сообщает НСН.

Речь идёт о Проездной башне с гауптвахтой. Она построена во второй половине XVIII века.

«Памятник нуждается в реставрации, поэтому было принято решение передать его частному инвестору по рублёвой программе на открытых торгах», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

В 2019 году телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье обсудили меры по восстановлению объектов культурного наследия.