В Москве могут отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода

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В Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.
В Москве могут отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

Речь идёт о Проездной башне с гауптвахтой. Она построена во второй половине XVIII века.

«Памятник нуждается в реставрации, поэтому было принято решение передать его частному инвестору по рублёвой программе на открытых торгах», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

В 2019 году телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье обсудили меры по восстановлению объектов культурного наследия.

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