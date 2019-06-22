В Подмосковье обсудили меры по восстановлению объектов культурного наследия

В Люберцах состоялся круглый стол Мособлдумы, участники которого обсудили практику применения арендной платы для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, замминистра имущественных отношений Юрий Умеренко рассказал о программе «Усадьбы Подмосковья».

«Новая модель работы с арендаторами в рамках проекта «Усадьбы Подмосковья» предполагает прежние сроки аренды и реставрации. Срок аренды остаётся неизменным — 49 лет с момента заключения договора, как и срок реставрации — семь лет. Мы зафиксировали сроки разработки проекта — не более двух лет, в течение которых стоимость аренды равна рынку», — заявил он.

По его словам, ключевая особенность новой модели в том, что льготная ставка аренды — один рубль за один квадратный метр — вводится с момента начала реставрации, а не после завершения работ.

Как отметил Умеренко, это существенно снизит нагрузку на арендатора, сократит его расходы и позволит быстрее восстановить объект.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени намерены отреставрировать Спасскую церковь, построенную в XVIII веке.