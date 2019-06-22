В Подмосковье обсудили меры по восстановлению объектов культурного наследия

Короткая ссылка
В Люберцах состоялся круглый стол Мособлдумы, участники которого обсудили практику применения арендной платы для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает телеканал «360».
В Подмосковье обсудили меры по восстановлению объектов культурного наследия
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

В частности, замминистра имущественных отношений Юрий Умеренко рассказал о программе «Усадьбы Подмосковья».

«Новая модель работы с арендаторами в рамках проекта «Усадьбы Подмосковья» предполагает прежние сроки аренды и реставрации. Срок аренды остаётся неизменным — 49 лет с момента заключения договора, как и срок реставрации — семь лет. Мы зафиксировали сроки разработки проекта — не более двух лет, в течение которых стоимость аренды равна рынку», — заявил он.

По его словам, ключевая особенность новой модели в том, что льготная ставка аренды — один рубль за один квадратный метр — вводится с момента начала реставрации, а не после завершения работ.

Как отметил Умеренко, это существенно снизит нагрузку на арендатора, сократит его расходы и позволит быстрее восстановить объект.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени намерены отреставрировать Спасскую церковь, построенную в XVIII веке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить