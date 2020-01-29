В Подмосковье рассказали о подготовке праздничной программы к 14 февраля

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В комитете по туризму Московской области поделились планами подготовки праздничной программы к 14 февраля и Масленице.
В Подмосковье рассказали о подготовке праздничной программы к 14 февраля
  • РИА Новости

«Мы готовим серьёзную программу на 14 февраля. Конечно, это не наш праздник, но он уже стал международным, праздник о хорошем, о любви. Мы расскажем парам, куда можно поехать отдыхать в Подмосковье», — отметила руководитель комитета по туризму Московской области Наталья Галкина в беседе с телеканалом «360».

Она также рассказала об организации массовых гуляний на Масленицу, которая в этом году пройдёт с 24 февраля по 1 марта.

Как уточнила Галкина, центром масленичных торжеств станет усадьба Архангельское, где традиционный русский праздник можно будет встретить в исторических декорациях.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что фестиваль «Московская Масленица» пройдёт с 21 февраля по 1 марта.

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