Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в ЯНАО

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Ямало-Ненецком автономном округе во вторник, 21 января.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ямальский филиал Обь-Иртышского УГМС.

«Ветер юго-западный, южный, 6—11 м/с. Днём в Приуральском, Ямальском, Шурышкарском, а также по северу Надымского и Пуровского районов — порывы до 17 м/с», — заявили специалисты.

Днём температура составит -16...-21 °С, в отдельных районах — до -26...-31 °С. На востоке возможно похолодание до -37 °С.

В ночное время в большинстве районов прогнозируется до -37...-42 °С. При натекании облачности — до -27...-32 °С.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.