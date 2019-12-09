В московском кинотеатре «Октябрь» покажут шедевры мирового кино

В кинотеатре «Октябрь» с 9 декабря стартовала программа «Шедевры мирового кинематографа», в рамках которой запланированы специальные показы советской и мировой киноклассики разных лет.

«Эта программа продолжает просветительскую миссию проекта «КАРО Арт». Представленные в ней картины — неотъемлемая часть современной культуры, и наша цель — донести эту культуру до зрителя, сделать мировые шедевры доступными каждому», — заявила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

Как сообщают «Известия», зрители увидят фильмы «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Ватерлоо» Сергея Бондарчука, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Город Зеро» Карена Шахназарова, «Кубанские казаки» Ивана Пырьева, «Спартак» Вадима Дербенёва и Юрия Григоровича, «Парад планет» Вадима Абдрашитова, а также экранизацию пьесы Чехова «Дядя Ваня» Андрея Кончаловского.

Зарубежная классика будет представлена драмой «Семейный портрет в интерьере» режиссёра Лукино Висконти, картиной Бернардо Бертолуччи «Конформист», итало-французской мелодрамой «Бассейн» и другими.

Ранее «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу сети «Москино» сообщала, что в столичных кинотеатрах с 18 по 22 декабря бесплатно покажут фильмы с Анастасией Вертинской.