В МЧС Краснодарского края сообщили о локализации трёх очагов природных пожаров

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В МЧС России по Краснодарскому краю заявили о локализации в регионе трёх очагов природных пожаров, передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
В МЧС Краснодарского края сообщили о локализации трёх очагов природных пожаров
  • РИА Новости

К тушению привлечены 388 человек и более 80 единиц техники. Как уточнили в ведомстве, все очаги возгорания были зафиксированы в Северном районе. Также к настоящему моменту известно ещё о четырёх пожарах в других частях региона.

«Продолжает работу межведомственный оперативный штаб по тушению лесных пожаров», — рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Для мониторинга обстановки применяется БЛПА. Причины пожара устанавливают патрульные группы. Инспекторы информируют население о пожарах, проводят предупредительную работу, в ходе которой рассказывают о правилах поведения и мерах безопасности.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» оценил ситуацию с природными пожарами в России.

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