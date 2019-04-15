В Петербурге начали принимать заявки на участие в мероприятиях Театральной олимпиады — 2019

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В Санкт-Петербурге начали принимать заявки на первое мероприятие Театральной олимпиады 2019 года — Международный летний фестиваль искусств «Точка доступа». Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.
В Петербурге начали принимать заявки на участие в мероприятиях Театральной олимпиады — 2019
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Куратор — Юлия Клейман.

На мероприятии ждут режиссёров, артистов, художников, театроведов, продюсеров и всех, кто работает в области искусства и создаёт спектакли и перформансы.

Заявки принимаются до 22 апреля.

Также стало известно, что Гран-при фестиваля «Золотая провинция» в Пензенской области выиграл пермский театр «У Моста». Как передаёт kp.ru, коллектив представил спектакль «Ревизор».

Ранее сообщалось, что Удмуртия примет участие во Всероссийском театральном марафоне.

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