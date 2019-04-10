Удмуртия примет участие во Всероссийском театральном марафоне

Удмуртия примет символ Всероссийского театрального марафона от Республики Татарстан 3 мая на площадке Государственного национального театра.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Будут представлены два спектакля на татарском языке с синхронным переводом на русский, а также одна детская сказка.

6 мая Удмуртия передаст символ марафона Пермскому краю.

Также стало известно, что Тюменская область стала участником этого театрального проекта. Как информирует kp.ru, 13 апреля в Тюменском драмтеатре пройдёт передача эстафеты от Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее сообщалось, что в Омске наградили лауреатов областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа».