В Омске наградили лауреатов областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа»

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В Омском драматическом театре «Галёрка» наградили лауреатов областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа» по итогам 2018 года, сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Омске наградили лауреатов областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа»
  • ©Министерство культуры Омской области/ Анна Шестакова

Участниками конкурса стали десять профессиональных коллективов. Они представили 18 спектаклей.

Премия «Лучший спектакль года» досталась омскому «Пятому театру» за постановку «Человек из Подольска».

Премии «Легенда омской сцены» удостоены актриса Омского театра драмы Наталья Василиади, актёр ТЮЗа Анатолий Звонов, режиссёр-постановщик Музыкального театра Владимир Миллер.

Также были вручены премии «За творческие достижения в искусстве музыкального театра» и «За творческие достижения в искусстве кукольного театра».

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове состоялась церемония вручения региональной театральной премии «Удача года».

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