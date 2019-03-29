В Кирове вручили региональную театральную премию «Удача года»

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В Кирове состоялась церемония вручения региональной театральной премии «Удача года», сообщает progorod43.ru.
В Кирове вручили региональную театральную премию «Удача года»
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Награду учредило Кировское отделение Союза театральных деятелей России. Цель — отметить самые удачные работы за год.

В номинации «Удача режиссёра» победили Александр Трясцин со спектаклем «Гудбай, Берлин!» (Театр на Спасской), Денис Казачук («Сказка о рыбаке и рыбке», Театр кукол им. Афанасьева) и Евгений Ланцов («Марьино поле», Драматический театр).

В категории «Удача актёра» премию получил Владимир Хлопов за роль в спектакле «Уличный кот по имени Боб» (Театр кукол им. Афанасьева), в категории «Удача актрисы» — Ольга Вихарева за роль в спектакле «Марьино поле» (Драматический театр).

Ранее URA.RU сообщало, что двум пермским театральным проектам окажут федеральную поддержку.

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