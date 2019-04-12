В зоопарке Самары шестерых волчат назвали в честь российских космодромов

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Сотрудники самарского зоопарка по случаю Дня космонавтики, который отмечается в России ежегодно 12 апреля, назвали появившихся на свет в марте волчат в честь шести российских космодромов, передаёт сайт kp.ru.
В зоопарке Самары шестерых волчат назвали в честь российских космодромов
  • Reuters

«Поскольку смотрины мы назначили на День космонавтики, то и имена волчатам решили дать оригинальные — космические. Волчат мы назвали в честь российских (советских) космодромов — Восточный (Восток), Байконур, Ясный, Кап. Яр (Яра), Свободный, Плесецк (Плеск)», — рассказала сотрудник зоопарка Алёна Киреева.

Волчата родились 5 марта у пары канадских волков Малыша и Альфы. 

Ранее сообщалось, что в Москве разработали экскурсионный маршрут, посвящённый Дню космонавтики. Он состоит из семи пунктов, среди которых Музей космонавтики и космический корабль «Буран» на ВДНХ.

Также сайт «Москва 24» передавал, что отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ посетили свыше миллиона человек за год.

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