В Москве разработали маршрут в честь Дня космонавтики
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Подготовкой маршрута занимались сотрудники Музея космонавтики и космонавт Александр Лавейкин. Ознакомиться с ним можно на портале «Узнай Москву».
«На этот раз мы предлагаем пользователям прогуляться по «космическому» маршруту, который познакомит их с историей освоения космоса в СССР и России. Протяжённость маршрута составляет 6,7 км», — заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, которого цитирует портал мэра и правительства.
Ранее udm-info.ru сообщало, что в Ижевске открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики.