В Москве разработали маршрут в честь Дня космонавтики

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В Москве разработали экскурсионный маршрут, посвящённый Дню космонавтики. Он состоит из семи пунктов, среди которых Музей космонавтики и космический корабль «Буран».
В Москве разработали маршрут в честь Дня космонавтики
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Подготовкой маршрута занимались сотрудники Музея космонавтики и космонавт Александр Лавейкин. Ознакомиться с ним можно на портале «Узнай Москву».

«На этот раз мы предлагаем пользователям прогуляться по «космическому» маршруту, который познакомит их с историей освоения космоса в СССР и России. Протяжённость маршрута составляет 6,7 км», — заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, которого цитирует портал мэра и правительства.

Ранее udm-info.ru сообщало, что в Ижевске открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики.

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