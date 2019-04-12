В Москве разработали маршрут в честь Дня космонавтики

В Москве разработали экскурсионный маршрут, посвящённый Дню космонавтики. Он состоит из семи пунктов, среди которых Музей космонавтики и космический корабль «Буран».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Подготовкой маршрута занимались сотрудники Музея космонавтики и космонавт Александр Лавейкин. Ознакомиться с ним можно на портале «Узнай Москву».

«На этот раз мы предлагаем пользователям прогуляться по «космическому» маршруту, который познакомит их с историей освоения космоса в СССР и России. Протяжённость маршрута составляет 6,7 км», — заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, которого цитирует портал мэра и правительства.

Ранее udm-info.ru сообщало, что в Ижевске открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики.