В Москве 4 января ожидается до -4 °С

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В Москве в пятницу, 4 января, ожидается до -4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице составит -4...-2 °С.

Днем будет облачно с прояснением, небольшой снег, гололедица. 

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал ФАН, какая погода ожидается в Москве на Рождество.

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