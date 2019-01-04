В Москве 4 января ожидается до -4 °С
В Москве в пятницу, 4 января, ожидается до -4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице составит -4...-2 °С.
Днем будет облачно с прояснением, небольшой снег, гололедица.
Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал ФАН, какая погода ожидается в Москве на Рождество.
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