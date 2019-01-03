Синоптики прогнозируют до -19 °C в Москве на Рождество

Короткая ссылка
Сильные морозы, до -19 °C, прогнозируются в Москве в ночь на Рождество, 7 января. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптики прогнозируют до -19 °C в Москве на Рождество
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«В период с четверга до субботы погода будет относительно тёплой, но в воскресенье она начнёт меняться: днём 6 января будет -8…-10 °C мороза, ночью — -9…-11 °C», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, в ночь на 7 января ожидаются сильные морозы — до -14…-19 °C, днём прогнозируется до -11…-16 °C.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал ФАН, что к 7 января ожидается усиление мороза и ослабление снегопада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить