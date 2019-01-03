Синоптики прогнозируют до -19 °C в Москве на Рождество

Сильные морозы, до -19 °C, прогнозируются в Москве в ночь на Рождество, 7 января. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В период с четверга до субботы погода будет относительно тёплой, но в воскресенье она начнёт меняться: днём 6 января будет -8…-10 °C мороза, ночью — -9…-11 °C», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, в ночь на 7 января ожидаются сильные морозы — до -14…-19 °C, днём прогнозируется до -11…-16 °C.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал ФАН, что к 7 января ожидается усиление мороза и ослабление снегопада.