Археологи рассказали о масштабных планах раскопок в Крыму

Директор федерального государственного бюджетного учреждения «Институт археологии Крыма РАН» Вадим Майко рассказал о масштабных планах раскопок в регионе, сообщает «Крыминформ».

По его словам, предстоит провести научные археологические раскопки, не связанные с какими-либо инфраструктурными проектами на территории полуострова.

«Традиционно у нас в этом году планируются несколько научных экспедиций, которые будут работать по нашим планам научно-исследовательских работ. Сейчас утверждаем планы на ближайшую трёхлетку», — заявил Майко.

Он отметил, что, как всегда, раскопки будут проводиться в поселении эпохи бронзы на Керченском полуострове, предполагаются масштабные работы на памятниках античного времени.

Кроме того, будет действовать Донузлавская археологическая экспедиция. Ожидаются работы и на Южном берегу Крыма, которые затронут объекты Средневековья.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что раскопки Королевского замка в Калининграде открыли для посетителей.