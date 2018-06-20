Археологи рассказали о масштабных планах раскопок в Крыму
- РИА Новости
По его словам, предстоит провести научные археологические раскопки, не связанные с какими-либо инфраструктурными проектами на территории полуострова.
«Традиционно у нас в этом году планируются несколько научных экспедиций, которые будут работать по нашим планам научно-исследовательских работ. Сейчас утверждаем планы на ближайшую трёхлетку», — заявил Майко.
Он отметил, что, как всегда, раскопки будут проводиться в поселении эпохи бронзы на Керченском полуострове, предполагаются масштабные работы на памятниках античного времени.
Кроме того, будет действовать Донузлавская археологическая экспедиция. Ожидаются работы и на Южном берегу Крыма, которые затронут объекты Средневековья.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что раскопки Королевского замка в Калининграде открыли для посетителей.