Археологи рассказали о масштабных планах раскопок в Крыму

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Директор федерального государственного бюджетного учреждения «Институт археологии Крыма РАН» Вадим Майко рассказал о масштабных планах раскопок в регионе, сообщает «Крыминформ».
Археологи рассказали о масштабных планах раскопок в Крыму
  • РИА Новости

По его словам, предстоит провести научные археологические раскопки, не связанные с какими-либо инфраструктурными проектами на территории полуострова.

«Традиционно у нас в этом году планируются несколько научных экспедиций, которые будут работать по нашим планам научно-исследовательских работ. Сейчас утверждаем планы на ближайшую трёхлетку», — заявил Майко.

Он отметил, что, как всегда, раскопки будут проводиться в поселении эпохи бронзы на Керченском полуострове, предполагаются масштабные работы на памятниках античного времени.

Кроме того, будет действовать Донузлавская археологическая экспедиция. Ожидаются работы и на Южном берегу Крыма, которые затронут объекты Средневековья.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что раскопки Королевского замка в Калининграде открыли для посетителей.

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