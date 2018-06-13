Раскопки Королевского замка в Калининграде открыли для посетителей

Раскопки одного из крупнейших археологических объектов Калининграда — Королевского замка — стали публичными, сообщает «Янтарный край».

Такое решение принял губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Замок был архитектурной доминантой Кёнигсберга и Калининграда до своего полного разрушения в конце 1960-х годов. В 1970-х годах его руины были скрыты под Центральной площадью. Раскопки начались в 1993 году, но итог работ не законсервировали.

В 2017-м был принят проект реконструкции и консервации раскопок и благоустройства прилегающей территории.

Теперь решено убрать ограждение, закрывающее часть сохранившейся стены, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Посетители могут увидеть древнюю каменную кладку, а также нишу, где стояла скульптура Фридриха Вильгельма I.

Ранее сообщалось, что при раскопках в центре Москвы нашли украшения XVII—XIX веков.