Раскопки Королевского замка в Калининграде открыли для посетителей
- © ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ КАЛИНИНГРАД / vk.com
Такое решение принял губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Замок был архитектурной доминантой Кёнигсберга и Калининграда до своего полного разрушения в конце 1960-х годов. В 1970-х годах его руины были скрыты под Центральной площадью. Раскопки начались в 1993 году, но итог работ не законсервировали.
В 2017-м был принят проект реконструкции и консервации раскопок и благоустройства прилегающей территории.
Теперь решено убрать ограждение, закрывающее часть сохранившейся стены, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Посетители могут увидеть древнюю каменную кладку, а также нишу, где стояла скульптура Фридриха Вильгельма I.
Ранее сообщалось, что при раскопках в центре Москвы нашли украшения XVII—XIX веков.