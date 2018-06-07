При раскопках в центре Москвы нашли украшения XVII—XIX веков

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При раскопках в Армянском переулке в Москве нашли украшения XVII—XIX веков, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт мэрии.
При раскопках в центре Москвы нашли украшения XVII—XIX веков
  • © РИА Новости

В частности, это несколько мужских перстней из белого металла и медного сплава.

«На щитках перстней-печаток можно рассмотреть рельефные изображения с геральдической символикой и растительными мотивами. На других есть вставки из стекла и серого агата», — рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Также найдены фрагменты керамической и стеклянной посуды. Обнаруженные предметы перейдут в Фонд археологических находок.

Как отметил глава ведомства, множество старинных артефактов, в том числе английский медальон XVI века с розой Тюдоров, было найдено в ходе строительства парка «Зарядье». Об этом сообщает m24.

Ранее стало известно, что в Ростовской области при раскопках нашли фрагмент венецианской чаши XIV века.

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