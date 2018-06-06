В Ростовской области при раскопках нашли фрагмент венецианской чаши XIV века

В Ростовской области при раскопках обнаружили фрагмент венецианской чаши XIV века, сообщает портал «Юга.ру».

По словам специалистов Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, находка была обнаружена в подвале одного из домов в Азове.

В XIV веке купцы использовали его в качестве склада.

«Это фрагмент венецианской поливной чаши с орнаментом сграффито и полихромной расцветкой», — отмечается на сайте музея.

Ранее m24 сообщало, что во время раскопок в центре Москвы нашли изразец и крест XVI века.