В Ростовской области при раскопках нашли фрагмент венецианской чаши XIV века
- © азовский-музей.рф
По словам специалистов Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, находка была обнаружена в подвале одного из домов в Азове.
В XIV веке купцы использовали его в качестве склада.
«Это фрагмент венецианской поливной чаши с орнаментом сграффито и полихромной расцветкой», — отмечается на сайте музея.
Ранее m24 сообщало, что во время раскопок в центре Москвы нашли изразец и крест XVI века.