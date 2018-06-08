Скончался американский военный фотокорреспондент Дэвид Дуглас Дункан
- © Wang Siwei
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Отмечается, что Дуглас работал фотокорреспондентом в годы Второй мировой, войны на Корейском полуострове и во Вьетнаме. Кроме того, он известен своими снимками Парижа, Кремля, жителей Азии, Африки и Ближнего Востока.
Дункан был другом испанского художника Пабло Пикассо и выпустил несколько сборников его фотографий.
Ранее сообщалось, что советский и российский фотограф, фотожурналист Юрий Абрамочкин скончался на 82‐м году жизни.