Скончался американский военный фотокорреспондент Дэвид Дуглас Дункан

Американский военный фотокорреспондент Дэвид Дуглас Дункан скончался во Франции в возрасте 102 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что Дуглас работал фотокорреспондентом в годы Второй мировой, войны на Корейском полуострове и во Вьетнаме. Кроме того, он известен своими снимками Парижа, Кремля, жителей Азии, Африки и Ближнего Востока.

Дункан был другом испанского художника Пабло Пикассо и выпустил несколько сборников его фотографий.

Ранее сообщалось, что советский и российский фотограф, фотожурналист Юрий Абрамочкин скончался на 82‐м году жизни.