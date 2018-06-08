Скончался американский военный фотокорреспондент Дэвид Дуглас Дункан

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Американский военный фотокорреспондент Дэвид Дуглас Дункан скончался во Франции в возрасте 102 лет. Об этом сообщает The New York Times.
Скончался американский военный фотокорреспондент Дэвид Дуглас Дункан
  • © Wang Siwei
  • globallookpress.com

Отмечается, что Дуглас работал фотокорреспондентом в годы Второй мировой, войны на Корейском полуострове и во Вьетнаме. Кроме того, он известен своими снимками Парижа, Кремля, жителей Азии, Африки и Ближнего Востока.

Дункан был другом испанского художника Пабло Пикассо и выпустил несколько сборников его фотографий.

Ранее сообщалось, что советский и российский фотограф, фотожурналист Юрий Абрамочкин скончался на 82‐м году жизни. 

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