Вечерние экскурсии по собору Василия Блаженного в Москве начнутся 31 мая

Вечерние экскурсии по собору Василия Блаженного в Москве будут проходить с 31 мая по 20 сентября, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Прогулки организованы в рамках проекта Государственного исторического музея «Вечерний Покровский собор».

Туры планируется проводить дважды в месяц по четвергам с 18:00 до 19:30, пока проект работает в тестовом режиме. Если желающих окажется достаточно, то экскурсии станут еженедельными.

На данный момент они запланированы на 31 мая, 14 и 28 июня, 5 и 19 июля, 2 и 16 августа, 13 и 20 сентября.

Попасть на экскурсию можно по записи.

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