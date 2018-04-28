В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за грозы
Усиление ветра и гроза ожидаются в Москве во второй половине дня в субботу, 28 апреля. Об этом сообщили в столичном метеобюро.
- © Агентство городских новостей «Москва»
«С 12:30 до 18:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/c и выше, местами — гроза», — приводит Интерфакс слова представителя метеобюро.
Ранее сообщалось, что в столице 28 апреля ожидается до +15 °С.
Также телеканал «360» передавал, что синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на майские праздники.
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