В Москве 28 апреля ожидается до +15 °С

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В Москве 28 апреля, в субботу, ожидается облачная погода с небольшим дождём, температура воздуха поднимется до +15 °С, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура в Москве составит +13 °С...+15 °С, в Подмосковье — от +12 °С до +15 °С.

Ветер западный 5—10 м/с, возможны порывы до 15 м/с.

Ранее телеканал «360» передавал, что синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на майские праздники.

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