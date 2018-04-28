В Москве 28 апреля ожидается до +15 °С

В Москве 28 апреля, в субботу, ожидается облачная погода с небольшим дождём, температура воздуха поднимется до +15 °С, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура в Москве составит +13 °С...+15 °С, в Подмосковье — от +12 °С до +15 °С. Ветер западный 5—10 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Ранее телеканал «360» передавал, что синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на майские праздники.