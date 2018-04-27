В Москве расцвела самая большая кувшинка в мире

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В «Аптекарском огороде» расцвела самая большая в мире кувшинка — Виктория амазонская, сообщает m24 со ссылкой на пресс-секретаря Ботанического сада МГУ Ольгу Архипову.

Диаметр листьев составляет два метра. Снизу листья имеют шипы.

Цветок кувшинки живёт примерно 48 часов. За это время он успевает поменять цвет и пол. В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых сильным ароматом, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь кувшинка становится пурпурной, мужского пола и без запаха. Она полностью раскрывается и выпускает насекомое с пыльцой.

В 2017 году НСН сообщала, что в «Аптекарском огороде» в Москве впервые дал плоды кактус, который называют «царица ночи».

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