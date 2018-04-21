Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Дорошиной
«Ушла из жизни Нина Михайловна Дорошина — одна из самых обаятельных актрис отечественного кинематографа. Яркая звезда легендарного «Современника». Это большая утрата для близких, коллег, российской культуры. Для всех нас», — приводит слова Медведева газета «Известия».
Глава правительства подчеркнул, что благодаря своему таланту и темпераменту актриса могла воплотить на сцене любой образ.
«Миллионы зрителей не просто любили, но и верили её героиням», — заключил он.
21 апреля в Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби».
В театре «Современник» сообщили, что актриса умерла в результате остановки сердца.