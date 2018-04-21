Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Дорошиной

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал большой утратой смерть народной артистки РСФСР Нины Дорошиной, скончавшейся в возрасте 83 лет.

«Ушла из жизни Нина Михайловна Дорошина — одна из самых обаятельных актрис отечественного кинематографа​​​. Яркая звезда легендарного «Современника». Это большая утрата для близких, коллег, российской культуры. Для всех нас», — приводит слова Медведева газета «Известия».

Глава правительства подчеркнул, что благодаря своему таланту и темпераменту актриса могла воплотить на сцене любой образ.

«Миллионы зрителей не просто любили, но и верили её героиням», — заключил он.

21 апреля в Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби».

В театре «Современник» сообщили, что актриса умерла в результате остановки сердца.

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