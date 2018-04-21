В Союзе театральных деятелей о смерти Дорошиной: это была актриса феерического дарования
«Это была актриса феерического дарования. Я с ней партнёрствовал, к сожалению, только в одной картине — «По семейным обстоятельствам». Очень легко с ней работалось. Она такая динамичная была, внутренне очень подвижная. В последние годы занималась педагогической деятельностью в училище, которое мы все заканчивали... Всё это очень печально и неожиданно», — сказал Стеблов.
21 апреля в Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби».
В театре «Современник» сообщили, что актриса умерла в результате остановки сердца.