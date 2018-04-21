В Союзе театральных деятелей о смерти Дорошиной: это была актриса феерического дарования

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Марианна Чурсина
Советский и российский актёр театра и кино, первый заместитель председателя Союза театральных деятелей Евгений Стеблов в беседе с RT назвал печальным и неожиданным сообщение о смерти народной артистки РСФСР Нины Дорошиной, скончавшейся в возрасте 83 лет.

«Это была актриса феерического дарования. Я с ней партнёрствовал, к сожалению, только в одной картине — «По семейным обстоятельствам». Очень легко с ней работалось. Она такая динамичная была, внутренне очень подвижная. В последние годы занималась педагогической деятельностью в училище, которое мы все заканчивали... Всё это очень печально и неожиданно», — сказал Стеблов.

21 апреля в Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби».

В театре «Современник» сообщили, что актриса умерла в результате остановки сердца.

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