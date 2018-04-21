Гафт выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Дорошиной

Актёр Валентин Гафт в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Дорошиной, скончавшейся в возрасте 83 лет.

«Страшная потеря. Это великая актриса, удивительно интересный добрейший человек. У неё было такое обаяние, так устроен был весь организм, мышление, что она всегда удивляла на сцене, вне сцены, в жизни. Она любила жизнь, очень любила театр, никогда не халтурила. Любила животных не меньше, чем людей», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби».