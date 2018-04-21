В театре «Современник» назвали причину смерти Дорошиной

В московском театре «Современник» назвали причину смерти народной артистки РСФСР Нины Дорошиной. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Сегодня на 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина, народная артистка России, актриса московского театра «Современник». Умерла в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома от остановки сердца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате похорон актрисы будет сообщено позднее.

Ранее Пятый канал передавал, что в Москве на 84-м году жизни скончалась Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби» режиссёра Владимира Меньшова.

Актёр Валентин Гафт в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью артистки.