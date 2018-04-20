Скончался шведский диджей Avicii

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Скончался шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный под сценическим именем Avicii.
Скончался шведский диджей Avicii
  • globallookpress.com
  • © Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает Sky News.

28-летний музыкант умер в своём доме в столице Омана — городе Маскат.

Причины смерти не приводятся.

Avicii наиболее известен благодаря таким композициям, как I Could Be the One, Wake Me Up, You Make Me и Addicted to You.

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