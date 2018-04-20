Скончался шведский диджей Avicii
Скончался шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный под сценическим именем Avicii.
- globallookpress.com
- © Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com
Об этом сообщает Sky News.
28-летний музыкант умер в своём доме в столице Омана — городе Маскат.
Причины смерти не приводятся.
Avicii наиболее известен благодаря таким композициям, как I Could Be the One, Wake Me Up, You Make Me и Addicted to You.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: