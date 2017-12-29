Итальянская компания отсудила у Apple право на имя Стива Джобса

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Итальянская компания Steve Jobs выиграла судебный спор с Apple за право коммерческого использования имени Стива Джобса, пишет La Repubblica Napoli.

Отмечается, что Apple обратилась в суд в 2012 году. Как утверждал истец, логотип Steve Jobs в виде надкушенной буквы J с листком яблока схож с логотипом американской корпорации. Однако суд не согласился с этим доводом и разрешил итальянцам сохранить торговую марку. 

Компания, основанная братьями Винченцо и Джаком Барбато, производит различную одежду и аксессуары.

Ранее сообщалось, что владельцы iPhone подали в суд на Apple из-за намеренного замедления работы устройств.

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