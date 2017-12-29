Итальянская компания отсудила у Apple право на имя Стива Джобса
Отмечается, что Apple обратилась в суд в 2012 году. Как утверждал истец, логотип Steve Jobs в виде надкушенной буквы J с листком яблока схож с логотипом американской корпорации. Однако суд не согласился с этим доводом и разрешил итальянцам сохранить торговую марку.
Компания, основанная братьями Винченцо и Джаком Барбато, производит различную одежду и аксессуары.
Italian apparel company wins legal battle to use Steve Jobs’ name https://t.co/eGvceFfWh9pic.twitter.com/IMdK9BkzXx— iDownloadBlog (@iDownloadBlog) 28 декабря 2017 г.
Ранее сообщалось, что владельцы iPhone подали в суд на Apple из-за намеренного замедления работы устройств.