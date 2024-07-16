Культурные центры столицы подготовили летние мероприятия

Культурные центры столицы проведут мастер-классы и познавательные программы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, на столичных площадках пройдёт серия мастер-классов: в культурном центре «Загорье» — по изготовлению открытки в технике айрис-фолдинг, в парке культуры «Озеропарк» — по рисованию акварелью, тег-регби и катанию на роликах, в культурном центре «Северный» — по вокалу.

Кроме того, на площади перед культурным центром «Северный» состоится интерактивная программа «В мире сказок», а на площадке культурного центра «Зеленоград» — семейная программа «Движение лета», в рамках которой проведут танцевальные фитнес-тренировки под латиноамериканскую музыку.

Ранее НСН сообщала, что столичные власти поддержат проведение конкурса «Лучший книжный магазин Москвы», который пройдёт в августе — декабре 2024 года.