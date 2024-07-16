РИА Новости: житель Ижевска сбросил подростка с 17-го этажа
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Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«В Ижевске, предположительно, 25-летний парень выбросил девочку-подростка с высоты 17-го этажа жилого дома и совершил суицид. Ребенок погиб, идёт разбирательство», — заявил собеседник агентства.
По его данным, мужчина имел психоневрологические проблемы.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который сбил на пешеходном переходе в Геленджике 13-летнего подростка с отцом.