RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: житель Ижевска сбросил подростка с 17-го этажа

Короткая ссылка
Житель Ижевска сбросил подростка с высоты 17-го этажа.
РИА Новости: житель Ижевска сбросил подростка с 17-го этажа
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В Ижевске, предположительно, 25-летний парень выбросил девочку-подростка с высоты 17-го этажа жилого дома и совершил суицид. Ребенок погиб, идёт разбирательство», — заявил собеседник агентства.

По его данным, мужчина имел психоневрологические проблемы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который сбил на пешеходном переходе в Геленджике 13-летнего подростка с отцом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить