Пасхальный фестиваль под руководством Гергиева пройдёт 7 мая в Челябинске
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
«В Концертном зале имени Прокофьева 7 мая состоится концерт с участием объединённого симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля», — сказали в пресс-службе.
Пасхальный фестиваль проходит в разных городах страны с 25 апреля до 15 мая.
Выступления посвящаются памятным датам и юбилеям композиторов.
Ранее сообщалось, что театральный фестиваль пройдёт в Подмосковье с 6 по 29 мая.