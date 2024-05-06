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Пасхальный фестиваль под руководством Гергиева пройдёт 7 мая в Челябинске

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В правительстве Челябинской области рассказали о предстоящем Пасхальном фестивале под руководством дирижёра Валерия Гергиева.
Пасхальный фестиваль под руководством Гергиева пройдёт 7 мая в Челябинске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«В Концертном зале имени Прокофьева 7 мая состоится концерт с участием объединённого симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля», — сказали в пресс-службе.

Пасхальный фестиваль проходит в разных городах страны с 25 апреля до 15 мая.

Выступления посвящаются памятным датам и юбилеям композиторов.

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль пройдёт в Подмосковье с 6 по 29 мая.

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