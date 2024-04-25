Более 40 тысяч человек присоединились к мероприятиям «Библионочи» в Подмосковье

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что свыше 40 тыс. человек посетили мероприятия, прошедшие в региональных библиотеках в рамках всероссийской акции «Библионочь».

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Об этом информирует 360.ru. Для гостей провели квесты, экскурсии, квизы, лекции, викторины и презентации. Так, в Губернской библиотеке в Королёве для читателей открыли литературное кафе и запустили новый проект «ЗаГлавные книги». В библиотеках Электростали, Черноголовки, Одинцова, Люберец прошли театрализованные представления, а в Луховицкой библиотеке им. поэта Морозова состоялся Тотальный диктант. Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург присоединился к акции «Библионочь» 20 апреля.