Более 40 тысяч человек присоединились к мероприятиям «Библионочи» в Подмосковье
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Об этом информирует 360.ru.
Для гостей провели квесты, экскурсии, квизы, лекции, викторины и презентации.
Так, в Губернской библиотеке в Королёве для читателей открыли литературное кафе и запустили новый проект «ЗаГлавные книги».
В библиотеках Электростали, Черноголовки, Одинцова, Люберец прошли театрализованные представления, а в Луховицкой библиотеке им. поэта Морозова состоялся Тотальный диктант.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург присоединился к акции «Библионочь» 20 апреля.