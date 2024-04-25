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Более 40 тысяч человек присоединились к мероприятиям «Библионочи» в Подмосковье

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В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что свыше 40 тыс. человек посетили мероприятия, прошедшие в региональных библиотеках в рамках всероссийской акции «Библионочь».
Более 40 тысяч человек присоединились к мероприятиям «Библионочи» в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует 360.ru.

Для гостей провели квесты, экскурсии, квизы, лекции, викторины и презентации.

Так, в Губернской библиотеке в Королёве для читателей открыли литературное кафе и запустили новый проект «ЗаГлавные книги».

В библиотеках Электростали, Черноголовки, Одинцова, Люберец прошли театрализованные представления, а в Луховицкой библиотеке им. поэта Морозова состоялся Тотальный диктант.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург присоединился к акции «Библионочь» 20 апреля.

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