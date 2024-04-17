Петербург присоединится к акции «Библионочь» 20 апреля

В Санкт-Петербурге 20 апреля пройдёт ежегодная всероссийская акция «Библионочь», заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Пиотровского.

«Более 80 петербургских библиотек в этот день будут открыты до позднего вечера и предложат своим гостям специально подготовленные программы», — сказал вице-губернатор.

Он также отметил, что тема акции — «Читайте всей семьёй».

Информацию о всех мероприятиях можно узнать на сайте акции.

Ранее сообщалось, что библиотеки Нижнего Новгорода и области 20 апреля присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2024».